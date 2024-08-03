Somali'de bir plaj ve otele düzenlenen saldırıda 32 kişi öldü

Somali Polis Sözcülüğünden yapılan açıklamada, terör örgütü Eş-Şebab üyelerinin, Mogadişu'daki Lido Plajı ve Beach View Otel'e saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, bir intihar bombacısının sivillerin yoğun olduğu plajda kendi patlattığı, birkaç saldırganın da otele girerek etrafa ateş açtığı kaydedildi.

Saldırıda 32 kişinin yaşamını yitirdiği, 63 kişinin yaralandığı bildirilen açıklamada, güvenlik güçlerinin gece boyunca saldırganlarla mücadele ettiği bilgisi verildi.

Açıklamada, saldırının büyük bir kaosa neden olduğu ifade edilerek, çok sayıda yaralının hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

REKLAM Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, plaj ve otelde çok sayıda ölü ve yaralı olduğu görüldü. Hastanelerde kan ihtiyacının karşılanması için kan bağışı çağrısı yapıldı. Terör örgütü Eş-Şebab'ın saldırının sorumluluğunu üstlendiği bildirildi. DIŞİŞLERİ'NDEN TAZİYE MESAJI Dışişleri Bakanlığı terör saldırısı sonrası taziyelerini iletirken, "Somali’nin başkenti Mogadişu’da dün (2 Ağustos) gerçekleştirilen terör saldırısı sonucunda çok sayıda can kaybı yaşandığı ve yaralananlar olduğu derin bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz. Hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, Somali halkına başsağlığı diliyoruz. Türkiye, terörle mücadelesinde Somali’nin yanında olmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.