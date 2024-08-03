Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Somali'de bir plaj ve otele düzenlenen saldırıda 32 kişi öldü | Dış Haberler

        Somali'de bir plaj ve otele düzenlenen saldırıda 32 kişi öldü

        Somali'nin başkenti Mogadişu'da terör örgütü Eş-Şebab'ın bir plaj ve otele düzenlediği bombalı ve silahlı saldırıda 32 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 13:15 Güncelleme: 03.08.2024 - 13:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Somali'de plajda saldırı: 32 ölü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Somali Polis Sözcülüğünden yapılan açıklamada, terör örgütü Eş-Şebab üyelerinin, Mogadişu'daki Lido Plajı ve Beach View Otel'e saldırı düzenlediği belirtildi.

        Açıklamada, bir intihar bombacısının sivillerin yoğun olduğu plajda kendi patlattığı, birkaç saldırganın da otele girerek etrafa ateş açtığı kaydedildi.

        Saldırıda 32 kişinin yaşamını yitirdiği, 63 kişinin yaralandığı bildirilen açıklamada, güvenlik güçlerinin gece boyunca saldırganlarla mücadele ettiği bilgisi verildi.

        Açıklamada, saldırının büyük bir kaosa neden olduğu ifade edilerek, çok sayıda yaralının hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

        REKLAM

        Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, plaj ve otelde çok sayıda ölü ve yaralı olduğu görüldü.

        Hastanelerde kan ihtiyacının karşılanması için kan bağışı çağrısı yapıldı.

        Terör örgütü Eş-Şebab'ın saldırının sorumluluğunu üstlendiği bildirildi.

        DIŞİŞLERİ'NDEN TAZİYE MESAJI

        Dışişleri Bakanlığı terör saldırısı sonrası taziyelerini iletirken, "Somali’nin başkenti Mogadişu’da dün (2 Ağustos) gerçekleştirilen terör saldırısı sonucunda çok sayıda can kaybı yaşandığı ve yaralananlar olduğu derin bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz. Hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, Somali halkına başsağlığı diliyoruz. Türkiye, terörle mücadelesinde Somali’nin yanında olmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

        Fotoğraf: AA/Arşiv

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Deprem Bilgi Sistemi uygulamasına yeni özellik
        Deprem Bilgi Sistemi uygulamasına yeni özellik
        33 bin nüfuslu Erdek’te 350 bin tatilci
        33 bin nüfuslu Erdek’te 350 bin tatilci
        İşte dev derbinin 11'leri!
        İşte dev derbinin 11'leri!
        Skylla grubu heykelleri bulundu
        Skylla grubu heykelleri bulundu
        354 milyon kişinin kâbusu! Her gün 3 bin 500 kişi hayattan kopuyor
        354 milyon kişinin kâbusu! Her gün 3 bin 500 kişi hayattan kopuyor
        Ünlülerin son tatil paylaşımları
        Ünlülerin son tatil paylaşımları
        Milliler, Şampiyonlar Ligi'ne
        Milliler, Şampiyonlar Ligi'ne
        Öykü Arin'in testleri olumlu çıkarsa aşı sürecine başlanacak
        Öykü Arin'in testleri olumlu çıkarsa aşı sürecine başlanacak
        Çekim öncesi enerji depoladı
        Çekim öncesi enerji depoladı
        Böcek ilacı 9 kişiyi zehirledi
        Böcek ilacı 9 kişiyi zehirledi
        12 çocuğu ve karmaşık ilişkileri
        12 çocuğu ve karmaşık ilişkileri
        Hem animasyon hem canlı 10 unutulmaz film
        Hem animasyon hem canlı 10 unutulmaz film
        Galatasaray, Gabriel Sara'yı bitirdi!
        Galatasaray, Gabriel Sara'yı bitirdi!
        Emeklilik dilekçesinde merak edilen soru
        Emeklilik dilekçesinde merak edilen soru
        Dünya bu takası konuşuyor! İşte takas edilen o isimler
        Dünya bu takası konuşuyor! İşte takas edilen o isimler
        Yeni düello tarihi belli oldu!
        Yeni düello tarihi belli oldu!
        Para biriktiren mışıl mışıl uyuyor
        Para biriktiren mışıl mışıl uyuyor
        İflah olmaz kötümserler
        İflah olmaz kötümserler
        Depresyona karşı Çaykovski
        Depresyona karşı Çaykovski
        Normalden daha sıcak!
        Normalden daha sıcak!