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Haberler Dünya Somali'de otele saldırı: 9 kişi hayatını kaybetti
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Somali'de otele saldırı: 9 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı

Somali'de Eş-Şebab terör örgütünün bir otele düzenlediği saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti.

Somali'de otele saldırı: 9 kişi hayatını kaybetti
AA

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Eş-Şebab üyeleri başkent Mogadişu'daki Pearl Beach Oteli'ne saldırı düzenledi.

Saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi, 10 sivil de yaralandı. Hayatını kaybedenlerden arasında 3 polis de bulunuyor.

Çıkan çatışma sonrası otelde bulunan 84 kişi kurtarıldı.

Otel saldırısından kurtulanlardan Fowsiyo Abshir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çocuklarımla duvardan atlayarak kurtulduk. Allah'a şükür iyiyiz" dedi.

Örgüt üyelerinin otel baskınına güvenlik güçlerinin cevap vermesi sonrası çıkan çatışmada 7 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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