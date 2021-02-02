Somali'de polis kontrol noktasına silahlı saldırı düzenleyen 3 Eş-Şebab militanı öldürüldü

Somali devlet televizyonunun haberine göre Eş-Şebab militanları, Dhusamareb bölgesini ziyaret etmeyi planlayan üst düzey siyasetçi ve bürokratları hedef aldı.
Bir polisin yaralandığı saldırıda, 3 militan öldürüldü.
Teröristlerden ikisinin de yakalandığı kaydedildi.
Saldırının düzenlendiği bölgeye, Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu liderliğindeki bir heyetin, seçim sürecini görüşmek üzere ziyaret gerçekleştirmesinin planlandığı belirtildi.
Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.
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