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Somali'deki seçim görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'nun liderliğinde ortak seçim takvimi belirlemek amacıyla eyalet başkanlarıyla yapılan 3 günlük görüşmelerin, anlaşma sağlanamadan sona erdiği bildirildi.

Somali'deki seçim görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı
AA

Somali Haber Ajansı SONNA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Fermacu ve eyalet başkanları, muhalif Gedo bölgesindeki siyasi anlaşmazlık ve Somali'nin özerk bölgesi Somaliland’daki seçim komisyonu üyeleri konusunda anlaşmaya varamadı.

Seçim sürecine yönelik 3 gün süren görüşmelerde ortak karar alınmadığı ancak Cumhurbaşkanı Fermacu'nun liderliğinde tekrar toplantı düzenleneceği kaydedildi.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Fermacu'yla beraber Puntland Eyalet Başkanı Said Abdullah Deni, Galmudug Eyalet Başkanı Ahmet Karşye Korkor, Hirşabelle Eyalet Başkanı Ali Hüseyin Gudlawe, Güney Batı Eyalet Başkanı Abdülaziz Hasan Laftagaren, Jubaland Eyalet Başkanı Ahmed İslam Madobe ve Mogadişu Valisi Ömer Muhammed Filiş katıldı.

Fermacu, ülkenin siyasi durumu ve seçim sürecini belirlemek amacıyla eyalet başkanlarını toplantıya çağırmıştı.

Cumhurbaşkanı Fermacu ve eyalet başkanları geçen sene 17 Eylül'de Mogadişu’da bir araya gelerek seçim süreciyle ilgili anlaşmış ancak hükümetin açıkladığı federal secim komisyonlarında doğan anlaşmazlıklar nedeniyle seçim takvimi belirlenememişti.

- Somali'de seçim sistemi

Ülkede parlamento ve cumhurbaşkanı seçimleri peş peşe yapılıyor.

Parlamentonun, "Halk Meclisi" olarak da bilinen alt kanadının 275 üyesi, Somali'deki farklı kabileleri temsil eden 14 bin delege tarafından 4 yıllığına seçiliyor.

Parlamentonun üst kanadının 54 üyesi ise eyalet konseyleri tarafından belirleniyor.

Seçilen parlamento üyeleri hem parlamento başkanını hem de yeni cumhurbaşkanını belirliyor.

Seçimlerde kendine has kabile sistemini uygulayan Somali'de, bu seçimlerde "bir kişi bir oy" ilkesiyle tüm vatandaşların oy kullanması planlanıyordu ancak başarılamadı.

Şu anda "4,5 sistemi" olarak adlandırılan kabile merkezli sistemle yönetilen Somali'de, ülkenin 4 büyük kabilesi eşit sayıda, diğer kabileler ise bunun yarısı oranında meclise kendi seçtiği vekilleri gönderiyor.

Somali'de cumhurbaşkanı adayları arasında 2 eski cumhurbaşkanı, bir başbakan, bir de meclis başkanı bulunuyor

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