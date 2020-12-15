Somali, Kenya'yla tüm diplomatik bağları kopardı

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Somali Enformasyon Bakanı Osman Dube, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, hükümetin Kenya'daki tüm diplomatlara ülkeye dönmeleri emri, Somali'deki Kenyalı diplomatlara ise ülkeyi terk etmeleri için 7 gün süre verdiğini söyledi.

Dube, "Somali bu kararı, iç işlerine yapılan küstah müdahalelerin ardından aldı. Mevcut Kenya yönetimi her zaman Somali'de sorun çıkarmak istiyor." dedi.

Karar, Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland'ın Başkanı Muse Bihi Abdi'nin dün Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'yla bir araya gelmesinin ardından geldi.

Somali federal hükümeti, geçen ay Kenya'yı Somali'nin iç işlerine karışmakla suçlayarak Nairobi'deki büyükelçisini geri çağırmış, Kenya'nın Mogadişu'daki büyükelçisinden de ülkesine dönmesini istemişti.

Kenya ile Somali arasındaki ilişkiler, Hint Okyanusu'ndaki zengin petrol ve gaz yataklarının olduğu bölgedeki deniz sınırı anlaşmazlığı sonrası bozulmuştu.

Mogadişu hükümeti ayrıca Kenya'yı Somali'deki bazı eyaletlerdeki siyasi meselelere karışmakla suçluyor.