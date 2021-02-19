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Somali'nin başkentinde kanlı çatışma: 1 asker öldü, 4 asker yaralı

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki cumhurbaşkanı adaylarının kaldığı otelin etrafında çıkan çatışma, kontrol altına alındı. Çatışma sırasında 1 asker öldü, 4 asker yaralandı

Somali'nin başkentinde kanlı çatışma: 1 asker öldü, 4 asker yaralı
Somali'nin başkentinde çatışma: Ölü ve yaralı askerler var
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AA

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Mogadişu'da cumhurbaşkanı adayları Şeyh Şerif ve Hasan Şeyh Mahmud'un kaldığı Nasaha Blood Oteli çevresinde, Cumhurbaşkanı Adaylar Konseyine bağlı güçlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 1 asker yaşamını yitirdi, 4 asker yaralandı.

Güvenlik güçleri otelin kontrolünü sağladı.

"BAŞARIYLA PÜSKÜRTTÜK"

Çatışmanın kontrol altına alınmasının ardından Güvenlik Bakanı ve saldırıya uğrayan cumhurbaşkanı adaylarından açıklamalar geldi.

Güvenlik Bakanı Hasan Hundubay Jimale, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, silahlı milislerin yerel saat ile 01.00 sularından Mogadişu'daki bazı askeri kontrol noktalarına saldırdığını belirtti.

Jimale, "Milis grubun sözcüsünün akşam saatlerinde hükümet binalarına saldıracaklarını söylemesi üzerine Silahlı Kuvvetler alarma geçmişti. Söz konusu saldırıyı başarıyla püskürttük. Detayları daha sonra paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

"SALDIRI FERMACU'NUN EMRİYLE DÜZENLENDİ"

Otelde bulunan cumhurbaşkanı adayı Hasan Şeyh Mahmud da Twitter hesabından, saldırının hükümet güçleri tarafından yapıldığının altını çizerek, "Görev süresi biten cumhurbaşkanının, görüşlerini ifade etmek için barışçıl gösteriye hazırlanan vatandaşların kanını dökmesi talihsizliktir." ifadesini kullandı.

Otelde kalan diğer cumhurbaşkanı adayı Şerif Şeyh Ahmed de Facebook hesabından, kaldıkları otelde Mahmud ile saldırıya uğradıklarını doğrulayarak, "Bu saldırı, görev süresi biten Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'nun emriyle bizi bastırmak amacıyla düzenlendi." değerlendirmesinde bulundu.

Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Adaylar Konseyi Başkanı da olan Ahmed, basına yaptığı açıklamada da halkı sokağa çıkmaya çağırdı.

MUHALİFLER HALKI SOKAĞA ÇAĞIRMIŞTI

Somalili muhalif cumhurbaşkanı adayları, hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tüm toplantı ve etkinlikleri yasaklamasına rağmen halkı yarın sokağa inmeye çağırmıştı.

Somali hükümeti, dün, muhalefetin kitlesel gösterilere hazırlandığı sırada Kovid-19 vakalarındaki artışı gerekçe göstererek tüm toplantı ve etkinlikleri yasaklamıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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