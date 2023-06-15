Somer Şef neden MasterChef’ten ayrıldı?

SOMER ŞEF MASTERCHEF'TEN AYRILDI MI?

Somer Şef, Instagram hesabından MasterChef All Star'lı fotoğraf paylaşarak şu ifadeleri kullandı: "Tüm gün, ay, yıl çalışsan da, dışarıda binbir türlü zorluklarla, hatta haksızlıklarla boğuşsan da, gurbete gitsen de, geç kalsan da, koşulsuzca kabul edildiğin, kaçtığın, sığındığın yerdir evin. Bekleyenin vardır, sevenin vardır, yuvandır.

Evimdeyim MasterChefTürkiye MasterChefTürkiyeAllStar başlıyor."