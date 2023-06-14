Somer Şef neden MasterChef’ten ayrıldı?

SOMER ŞEF MASTERCHEF'TEN AYRILDI MI?

MasterChef'in yayınlanan yeni bölüm fragmanında Somer Şef görülmüyor. Mehmet ve Danilo Şef'e geçtiğimiz sezonlarda konuk şef olarak da yer alan Şef Yılmaz Öztürk eşlik ediyor.

Somer Şef'in fragmanlarda yer almaması bu sene jüri olarak yer almayacağı olarak yorumlandı.