TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef, "All Star" formatı ile ekranlara geri döndü. 2018 yılından beri jüri koltuğunda olan Somer Sivrioğlu'nun ilk bölüm fragmanında olmaması izleyicilerin dikkatinden kaçmamış ve bazı iddialar ortaya çıkmıştı. Somer Şef, hem yayınlanan bölümde hem de sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.