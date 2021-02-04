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Sömestir tatilinde şehirler arası yolcu sayısı yüzde 80 azaldı

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bu yarıyıl tatilinde yolcu sayısını azalttığını belirterek, "Bu sömestir tatilinde şehirler arası yolcu sayısı geçen yılın tatil dönemine göre yüzde 80 azaldı." dedi.

Sömestir tatilinde şehirler arası yolcu sayısı yüzde 80 azaldı
AA

Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarıyıl tatilinin 22 Ocak'ta başladığını, önceki sömestir tatillerinde otobüs firmalarında büyük haraketlilik yaşandığını belirterek, "Çocuklarımızın karne almasıyla bilet satışlarımız artardı. Ama bu yıl böyle olmadı." dedi.

Özcan, pandemi nedeniyle otobüs sefer ve yolcularının azaldığını vurgulayarak, "Pandemi önlemlerini alarak yüzde 50 kapasiteyle hizmet vermeye devam ediyoruz." dedi.

Birol Özcan, şunları kaydetti:

"Sömestir tatilleri otobüs sektörü için her yıl nefes olmuştur. Daha önceki yıllar sömestir tatilleri yolcu ve sefer açısından çok kazançlı geçerdi. İnsanlar günler öncesinden rezervasyon yapar ve bilet aramanın telaşına düşerdi. Hatta öyle bir yoğunluk yaşanırdı ki ek seferler koyardık. Ancak bugün İstanbul'dan günlük otobüs sefer sayısı sadece 450. Bu otobüsler de boş gidip boş geliyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını bu sömestir tatilinde yolcu sayılarını azalttı. Bu sömestir tatilinde şehirler arası yolcu sayısı geçen yılın sömestirine göre yüzde 80 azaldı. İnsanlar sömestir tatiline özel araçlarıyla gitti. Bu durum bizi çok olumsuz etkiledi."

"Koronavirüse karşı her türlü önlemi aldık. HES kodsuz bilet satışı yapmıyoruz." diyen Özcan, Kovid-19 önlemleri kapsamında şehirler arası duraklarda restoranların açık olduğunu, otogarlarda da kapalı olan restoran ve kafeteryaların da açılmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

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