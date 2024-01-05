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        Haberler Kültür-Sanat Sömestirde de kültür - sanat

        Sömestirde de kültür - sanat

        Kalyon Kültür; Nişantaşı'ndaki tarihi Taş Konak yerleşkesinde sunulacak sömestir programında çocuklara yönelik; ebru, seramik ve biyomimikri atölyeleri hazırlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2024 - 14:35 Güncelleme: 05.01.2024 - 14:38
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        Sömestirde de kültür - sanat
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        Kalyon Kültür şimdi de ocak ayı programlarıyla karnesini alacak miniklere eğlenceli ve öğretici saatler vadediyor. Kalyon Kültür’ün sömestir programıyla çocuklar; ebru, seramik ve biyomimikri atölyelerinde becerilerini geliştirebilecekler.

        Her ay yenilenen ücretsiz eğitim atölyeleri, workshopları ve panelleriyle İstanbulluların uğrak noktası olan Kalyon Kültür, ocak ayı programı ile yarıyıl tatilinde çocukların kaliteli vakit geçirebileceği alternatif bir mekân olarak karşımıza çıkıyor.

        Kalyon Holding’in İstanbul’un kültür sanat yaşamına armağan ettiği, İstanbul’un kültür sanat birikimine katkı sunmak için 2020'den itibaren etkinlikler düzenleyen Kalyon Kültür; ocak ayı programı ile kapılarını, karnesini alan miniklere açıyor. Sömestir tatilindeki çocuklar, Kalyon Kültür’ün Nişantaşı’ndaki yerleşkesi Taş Konak’ta eğlendirirken öğreten programlar sayesinde keyifli zaman geçirebilecekler.

        Kültürel üretimi destekleyen, disiplinli programlar geliştiren genç bir kültür kurumu olan Kalyon Kültür; ebru, seramik, biyomimikri atölyeleri ile çocukların becerilerini geliştirip yetkinliklerini artırmaları için imkân tanıyor.

        Değerli eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek ücretsiz atölyelere katılmak için https://www.kalyonkultur.org/etkinlikler/ adresinden kayıt yaptırmak yeterli.

        "JISBAR İSTANBUL'DA" 31 MART'A KADAR UZATILDI

        Sanatın farklı disiplinlerindeki etkinliklere ev sahipliği yapan Kalyon Kültür, modern pop-art sanatçısı Jisbar’ın eserlerini İstanbullular ile buluşturmaya devam ediyor. Kasım ayında kapılarını açan “Jisbar İstanbul’da” sergisi, sanatseverlerin yoğun ilgisi nedeniyle 31 Mart’a kadar ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.

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