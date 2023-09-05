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        Haberler Gündem Eğitim Sömestr ve yaz tatili tarihleri açıklandı! 2023 - 2024 ara tatil ve yaz tatili tarihi

        Sömestr ve yaz tatili tarihleri açıklandı! 2023 - 2024 ara tatil ve yaz tatili tarihi

        Okulların başlamasıyla birlikte öğrenciler ve velileri merak içerisinde "Ara tatil ve sömstr yani yarıyıl ne zaman başlayacak?"sorusunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki MEB takviminde 2023 - 2024 ara tatil yarı yıl yani sömestr ve yaz tatili tarihi yer aldı. İşte 2023 - 2024 ara tatil ve yaz tatili tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2023 - 17:19 Güncelleme: 05.09.2023 - 17:19
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        1

        Okulların açılışı öncesi geri sayım sürerken öğrenciler ve velileri merak içerisinde yeni dönem tatil tarihlerini merak ediyor. Peki, 2023 - 2024 ara tatil yarı yıl yani sömestr ve yaz tatili ne zaman? Merak edenler için tarihleri haberimizde derledik. İşte araştırılan tarihler...

        2

        OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre 11 Eylül 2023 Pazartesi günü okullar yeni bir eğitim öğretim yılına kapılarını açacak.

        3

        SÖMESTR NE ZAMAN?

        Aynı zamanda okulların açılış tarihleri ile beraber öğrenciler , öğretmenler ve veliler yarı yıl tatilinin (sömestr) de ne zaman olduğunu merak ediyorlar 2023-2024 yarı yıl tarihinin 19 Ocak 2024 Cuma günü başlayacağını duyuran MEB ikinci eğitim öğretim yarı yılının 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacağını duyurdu.

        4

        ARA TATİL TARİHLERİ

        Takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.

        5

        YAZ TATİLİ TARİHLERİ

        Söz konusu eğitim yılı 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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