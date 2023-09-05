Haberler Gündem Eğitim Sömestr ve yaz tatili tarihleri açıklandı! 2023 - 2024 ara tatil ve yaz tatili tarihi

Sömestr ve yaz tatili tarihleri açıklandı! 2023 - 2024 ara tatil ve yaz tatili tarihi Okulların başlamasıyla birlikte öğrenciler ve velileri merak içerisinde "Ara tatil ve sömstr yani yarıyıl ne zaman başlayacak?"sorusunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki MEB takviminde 2023 - 2024 ara tatil yarı yıl yani sömestr ve yaz tatili tarihi yer aldı. İşte 2023 - 2024 ara tatil ve yaz tatili tarihi... Habertürk Giriş: 05.09.2023 - 17:19 Güncelleme: 05.09.2023 - 17:19 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Okulların açılışı öncesi geri sayım sürerken öğrenciler ve velileri merak içerisinde yeni dönem tatil tarihlerini merak ediyor. Peki, 2023 - 2024 ara tatil yarı yıl yani sömestr ve yaz tatili ne zaman? Merak edenler için tarihleri haberimizde derledik. İşte araştırılan tarihler...

2 Şurada Paylaş!







OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre 11 Eylül 2023 Pazartesi günü okullar yeni bir eğitim öğretim yılına kapılarını açacak.