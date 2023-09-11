Sömestr ve yaz tatili tarihleri açıklandı! 2023 - 2024 ara tatil ve yaz tatili tarihi

Sömestr ve yaz tatili tarihleri açıklandı! 2023 - 2024 ara tatil ve yaz tatili tarihi

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Okulların açılıp yaz tatilinin bitmesiyle birlikte gözler şimdiden Kasım ayı Ara Tatil tarihine çevrildi. Öte yandan yaz tatili ve arar tatil tarihleri ne zaman? Merak edenler için Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından açıklanan 2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim Dönemi Kasım ayı ara tatil, sömestr ve yaz tatili tarihleri...