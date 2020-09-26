Son 1 ayda yurt çapında 6 milyondan fazla koronavirüs denetimi!

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Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 22 Ağustos’ta tüm valilikler ve kaymakamlıklar bünyesinde İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri (İSDEM) hayata geçirilmişti. Bu merkezlerde, herbir iş kolu için uzmanlık bilgisine uygun oluşturulan "iş yeri denetim" ile izolasyon tedbirleri ve vatandaşların kalabalık şekilde bir arada bulunabildikleri alanların kontrolü amacıyla kurulan "mahalle denetim" ekiplerinin sevk ve idaresini sağlanıyor.

Denetim merkezlerinin faaliyete başladıkları 22 Ağustos'tan bu yana başta izolasyon koşullarına uyum olmak üzere kişi ve işletmeler için belirlenen şartların uygulanmasına yönelik kuralların denetimleri gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 22 Ağustos - 26 Eylül tarihleri arasında 5.958.499, valı̇lı̇k/kaymakamlıklarca re’sen uygulanan denetim gerçekleştirildi. Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması veya 112, 155, 156 acı̇l çağrı numaraları üzerı̇nden vatandaşlarca bı̇ldı̇rı̇len toplam 155.177 ı̇hbar/şı̇kayetı̇n yüzde 97,9’u olan 151.898’i kontrol edı̇ldi. Toplamda ise (re’sen+ı̇hbar/şı̇kayet üzerı̇ne) 6.110.397 denetı̇m faaliyetı̇ uygulandı.

İzolasyona tabi tutulan kişilere yönelik gerçekleştirilen 4 milyon 600 bin 409 denetim faaliyetinde ise; izolasyona tabı̇ tutulan 1.187.003 kişinin 29.692’sinin ı̇zolasyon koşullarına uymadığı tespit edildi.

Belı̇rlenen kural ya da alınan tedbirlere uymayan; 1. ihlal kapsamında 69.906 kı̇şı̇ /ı̇şletme uyarıldı, 2. ihlal kapsamında 23.553 kı̇şı̇ /ı̇şletmeye ı̇darı̇ para cezası uygulandı, 3 veya daha fazla ı̇hlal kapsamında 378 ı̇şletmenı̇n faalı̇yetlerı̇n geçı̇cı̇ olarak durduruldu.

İçişleri Bakanlığı’nın valiliklere gönderdiği genelge ile “hasta olanların veya hasta olduğundan şüphe edilenler" ile ilgili hüküm kapsamında alınan tedbirlere göre, izolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan geçici nitelikte yerlerde konaklayan kişilerin izolasyon süreçlerini geçirmek/tamamlatmak üzere valilerce yurt ve pansiyon gibi yerler belirlenecek, bu kişiler buralara yerleştirilecekti. Bu kapsamda, 26 Eylül 2020 tarihi itibariyle 92.790 kişi kapasiteli yurt ve pansiyonlarda toplam 2.157 kişi izolasyona tabi tutuluyor.

Bunların, 689’u izolasyon koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle zorunlu izolasyona tabi tutulan kişilerde olurken, 1.359’u ise geçici nitelikteki ikameti (mevsimlik tarım işçisi, şantiye çalışanı vb.) nedeniyle izolasyona tabi tutulan kişiler oldu.

Genelge kapsamında ise Şu ana kadar 3.524 kişi zorunlu ya da geçici nitelikte yurtlarda ya da pansiyonlarda misafir edildi.Koronavirüs tedbirleri kapsamında "22 Ağustos tarihinden bu yana re’sen, ihbar ve şikayet üzerine, 4 milyonu 600 bin 409’u izolasyon denetimi olmak üzere toplam 6 milyon 110 bin 397 denetim gerçekleştirildi