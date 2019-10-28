Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerFutbol

Son 10 yılın en az kart gören Fenerbahçe'si

Süper Lig'in 9. haftasında evinde İttifak Holding Konyaspor'u 5-1 mağlup eden Fenerbahçe, bu sezonki kart istatistiği ile dikkatleri üzerine çekmiş durumda

Fenerbahçe kart raporu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, İttifak Holding Konyaspor maçının ardından düzenlediği basın toplantısında "Bu takım kart görmüyor çünkü futbol oynamak istiyor" açıklamasıyla sarı-lacivertli ekibin bu sezonki kart istatistiğine dair sinyal verdi. Ligde son 10 yıl baz alındığında Fenerbahçe, açık ara en az kart gördüğü sezonu yaşıyor.

SON 10 YILIN EN AZ KART GÖREN FENERBAHÇE'Sİ

Süper Lig'de geride kalan son 10 yılın ilk 9 haftası baz alındığında Fenerbahçe, en az kartı bu sezon gördü. Ligde çıktığı ilk 9 maçta 9 sarı kart gören ve hiç kırmızı kart görmeyen sarı-lacivertli ekip, maç başı 1.0 ortalama ile mücadele ederek diğer yıllara kıyasla bu alanda olumlu anlamda ilerleme kaydetmiş durumda. Geçtiğimiz sezonun ilk 9 haftasında 17 sarı kart gören Fenerbahçe, bu sezonun ardından en az kart gördüğü ilk 9 haftalık periyodu ise 2013-2014 sezonunda yaşadı. Fenerbahçe, o sezon 15 sarı kart gördü.

BU SEZON DÜNYA DEVLERİNİN ÖNÜNDE

Fenerbahçe, bu sezon gördüğü 9 kartla sadece Süper Lig'de değil; Avrupa'nın büyük liglerinde de bu istatistikte başı çekiyor. Avrupa'nın en iyi 6 ligi olarak gösterilen İngiltere Premier Lig, Almanya Bundesliga, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Portekiz Premier Lig'inde geçen süre baz alındığında Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği Leicester'ın ardından en az kart gören 2'nci takım durumunda. Leicester City bu alanda 10 maçta gördüğü 9 sarı kart ile başı çekerken, Almanya Bundesliga ekipleri Freiburg ve Borussia Dortmund da 9 maçta 10 sarı kart görerek iyi bir istatistik ortaya koydu. 6 büyük ligde en az kart gören ekipler ise şu şekilde:

- İngiltere Premier Lig

Leicester City: 10 maç / 9 kart

- Almanya Bundesliga

Freiburg - Borussia Dortmund: 9 maç / 10 kart

- İspanya La Liga

Villarreal: 9 maç / 17 kart

- İtalya Serie A

Atalanta: 9 maç / 17 kart

- Fransa Ligue 1

Angers: 11 maç / 14 kart

- Portekiz Premier Ligi

Portimonense: 8 maç / 13 kart

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fatih Terim neşteri vuruyor! Son dakika Galatasaray haberleri
FUTBOLTerim neşteri vuruyor!
Vedat Muriç: Rize'deyken Fenerbahçe'ye...
FUTBOL"Rize'deyken Fenerbahçe'ye..."
Radamel Falcao'da son dakika gelişmesi! Galatasaray haberleri
FUTBOLFalcao'da son dakika gelişmesi
Golcüsü var golü yok! Son dakika Galatasaray haberleri
FUTBOLGolcüsü var golü yok
Beşiktaş Galatasaray derbisinin yazar yorumları! Yazarlar BJK GS maçını yorumladı
FUTBOLBeşiktaş - Galatasaray derbisinin yazar yorumları
Yeni yönetimin yoğun temposu sonuç verdi
FUTBOLYeni yönetimin temposu sonuç verdi
Başakşehir Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta?
FUTBOLKapanış Başakşehir'de
Kartal topu bıraktı, kanatlandı!
FUTBOLTopu bıraktı, kanatlandı!
Gaziantep, Sumudica ile sözleşme uzattı
FUTBOLGaziantep, Sumudica ile sözleşme uzattı
Yusuf Yazıcı'ya L'Equipe'den büyük onur
FUTBOLYusuf Yazıcı haftanın 11'inde

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X