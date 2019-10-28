Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, İttifak Holding Konyaspor maçının ardından düzenlediği basın toplantısında "Bu takım kart görmüyor çünkü futbol oynamak istiyor" açıklamasıyla sarı-lacivertli ekibin bu sezonki kart istatistiğine dair sinyal verdi. Ligde son 10 yıl baz alındığında Fenerbahçe, açık ara en az kart gördüğü sezonu yaşıyor.

SON 10 YILIN EN AZ KART GÖREN FENERBAHÇE'Sİ

Süper Lig'de geride kalan son 10 yılın ilk 9 haftası baz alındığında Fenerbahçe, en az kartı bu sezon gördü. Ligde çıktığı ilk 9 maçta 9 sarı kart gören ve hiç kırmızı kart görmeyen sarı-lacivertli ekip, maç başı 1.0 ortalama ile mücadele ederek diğer yıllara kıyasla bu alanda olumlu anlamda ilerleme kaydetmiş durumda. Geçtiğimiz sezonun ilk 9 haftasında 17 sarı kart gören Fenerbahçe, bu sezonun ardından en az kart gördüğü ilk 9 haftalık periyodu ise 2013-2014 sezonunda yaşadı. Fenerbahçe, o sezon 15 sarı kart gördü.

BU SEZON DÜNYA DEVLERİNİN ÖNÜNDE

Fenerbahçe, bu sezon gördüğü 9 kartla sadece Süper Lig'de değil; Avrupa'nın büyük liglerinde de bu istatistikte başı çekiyor. Avrupa'nın en iyi 6 ligi olarak gösterilen İngiltere Premier Lig, Almanya Bundesliga, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Portekiz Premier Lig'inde geçen süre baz alındığında Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği Leicester'ın ardından en az kart gören 2'nci takım durumunda. Leicester City bu alanda 10 maçta gördüğü 9 sarı kart ile başı çekerken, Almanya Bundesliga ekipleri Freiburg ve Borussia Dortmund da 9 maçta 10 sarı kart görerek iyi bir istatistik ortaya koydu. 6 büyük ligde en az kart gören ekipler ise şu şekilde:

- İngiltere Premier Lig

Leicester City: 10 maç / 9 kart

- Almanya Bundesliga

Freiburg - Borussia Dortmund: 9 maç / 10 kart

- İspanya La Liga

Villarreal: 9 maç / 17 kart

- İtalya Serie A

Atalanta: 9 maç / 17 kart

- Fransa Ligue 1

Angers: 11 maç / 14 kart

- Portekiz Premier Ligi

Portimonense: 8 maç / 13 kart