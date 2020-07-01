Son 24 saatte Bangladeş'te 3 bin 775, Singapur'da 215 yeni Kovid-19 vakası görüldü

AA

Dhaka Tribune'ün haberine göre, Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son 24 saatte 3 bin 775 yeni vakaya rastlandığı ve ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısının 149 bin 258'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, ülkede son 24 saatte 41 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ve virüse bağlı can kaybının 1888'e yükseldiği bildirildi.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Bangladeş'te şu ana kadar, Kovid-19 görülen 62 bin 108 kişinin iyileştiği kaydedildi.

- Singapur

Channel News Asia'nın haberine göre, Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 215 yeni Kovid-19 vakası görülürken, toplam vaka sayısının 44 bin 122'ye yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, yeni vakalardan yalnızca 10'unun Singapur vatandaşı veya kalıcı ikamete sahip kişiler olduğu, diğer vakaların ise ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçilerde tespit edildiği bilgisine yer verildi.

Singapur'da şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 26 kişi yaşamını yitirdi.

"Worldometer" internet sitesine göre, Singapur'da şimdiye kadar virüs tespit edilen 38 bin 500 kişi iyileşirken, halen 5 bin 596 aktif vaka bulunuyor.

Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

- Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede bugün sadece 1 Kovid-19 vakası görüldü, toplam vaka sayısı 8 bin 640’a yükseldi. 21 vaka daha sağlığına kavuşurken, toplam iyileşen vakalar 8 bin 375, aktif vaka sayısı ise 144 olarak güncellendi.

Son açıklanan rakamlarla Malezya’da, kısmi sokağa çıkma yasağının ilan edildiği "18 Mart’tan bu yana en düşük günlük vaka artışı"nın görüldüğü kaydedildi.

Eğitim Bakanlığı, eğitim ve öğretime devam etme kapsamında anaokulları ve ilkokulların da 15 Temmuz’dan itibaren yeniden açılacağını açıkladı.

Malezya’da eğitim ve öğretimin devam etme sürecinin ilk aşamasında 24 Haziran’da ortaokul 5 ve 6. sınıflar açılmıştı.

,Ömer Faruk Yıldız