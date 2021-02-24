Son 4 yılda 14 bin dezavantajlı çocuk, okul öncesi eğitim hizmetlerinden faydalandı

AA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, açılış izni verilen özel kreş, gündüz bakımevi ve özel çocuk kulüplerinin kapasitesinin yüzde 3'ünün, çeşitli nedenlerle okul öncesi eğitimden yararlanamayan dezavantajlı çocukların desteklenmesi için ayrıldığı hatırlatıldı.

Bu ücretsiz bakım hizmetinden, ekonomik durumlarına bakılmaksızın şehit ve gazi çocukları ile Bakanlığa bağlı kuruluşlarda korunma altında bulunan ve cezaevlerinde hükümlü ya da tutuklu anneleriyle kalan ve ekonomik gücü yeterli olmayan ailelerin çocuklarının yararlandığı belirtilen açıklamada, destekten ayrıca ekonomik güçlük içindeki, anne veya babası vefat etmiş, tek ebeveyniyle yaşayan, engelli ebeveyni olan ve kadın konukevinde bulunan ya da buradan ayrılan kadınların çocuklarının faydalandığı kaydedildi.

Bu kapsamda 2017'den bu yana yaklaşık 14 bin dezavantajlı çocuğun okul öncesi eğitim hizmetlerinden yararlandığı ifade edilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"2017'de çeşitli nedenlerle okul öncesi eğitimden yararlanamayan dezavantajlı durumdaki 2 bin 523 çocuk okul öncesi hizmetlerden faydalanırken, bu sayı 2018'de 2 bin 760 oldu. 2019'da 3 bin 300, 2020'de 2 bin 663 dezavantajlı durumdaki çocuk okul öncesi hizmetlerden yararlandı. Ocak 2021'de ise bu sayı 2 bin 652 olarak kaydedildi."