DHA

Dün akşam Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada Kulusic'in kendi kalesine attığı gollerle 2-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamayan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, kötü oyun sonrası 1 puana razı oldu. Hücumda panik halinde olan, savunmada tutuk bir oyun sergileyen siyah beyazlılar, gol pozisyonuna girmekte zorluk çekerken, iki de penaltı yapınca maçın berabere bitmesi kaçınılmaz oldu.

Beşiktaş, şampiyonluk yolunda çok önemli 2 puan kaybetse de 35'inci haftayı lider olarak bitirecek. Fenerbahçe'nin 5, Galatasaray'ın 9 puan önünde yer alan siyah beyazlılar, rakipleri maçlarını kazansa bile 2 ve 6 puan farkla yeni haftaya lider girecek.

ABOUBAKAR VE CENK TOSUN'U ARADI

Siyah beyazlılar, Ankaragücü karşılaşmasında Vincent Aboubakar'ın ve sadece 3 maç oynasa bile Cenk Tosun'un yokluğunu çok net bir şekilde hissetti.

Aboubakar veya Cenk Tosun varken Cyle Larin'i sol kanatta oynatan Sergen Yalçın, oyuncusunun soldan içeri girerek santrforu desteklemesinden ve arka direkte bulduğu sürpriz gollerinden fazlasıyla yararlanıyordu. Bu şekilde oynadığında 13 kez rakip ağları sarsan Larin, santrforda ise etkinliğini yitirdi ve sadece 2 gol kaydedebildi. Larin'in pozisyonunda sahaya çıkan N'Koudou'nun da sol kanatta Kanadalı kadar faydalı olduğunu söylemek oldukça zor.

Beşiktaş, Larin'in santrfor oynadığı 7 maçın 3'ünü kazanıp 2'sini kaybederken, 2 maçta da berabere kaldı. 26 yaşındaki futbolcu bu 7 maçta 2 gol attı. Cyle Larin sol açık oynadığı 25 maçta ise 13 kez gol sevinci yaşadı.

SON 5 MAÇTA 7 PUAN KAYBETTİ

Ligde düğümün çözüleceği haftalara doğru gidilirken Beşiktaş, son beş maçta 3'üncü kez puan kaybetti.

24 ve 30'uncu haftalar arasında oynadığı 6 maçın tamamını kazanarak güzel bir seri yakalayan ve zirvede farkı açan siyah beyazlılar, sonraki 5 maçta sadece 2 kez galip gelebildi. Önce 31'inci haftada Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Kartal, hemen akabinde Kasımpaşa'ya 1-0 yenildi. 33 ve 34'üncü haftalarda peş peşe Aytemiz Alanyaspor 3-0 ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-2 yenen Beşiktaş, dün akşam Ankaragücü ile 2-2 berabere kalınca son beş maçta 7 puan kaybetmiş oldu.