Son 53 yılın en sıcak ayı! Bakan Kurum'dan önemli uyarı geldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, temmuz ayı sıcaklık verilerine dair bilgileri paylaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre son 53 yılın en sıcak temmuz ayının yaşandığını bildiren Kurum, en yüksek sıcaklığın 45,9 dereceyle Cizre'de, en düşük sıcaklığın 5,2 dereceyle Erzurum'da tespit edildiğini kaydetti.

Kurum, pazartesi gününden itibaren sıcaklıkların artmaya devam edeceğini bildirerek, vatandaşlardan daha tedbirli olmalarını rica etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün verilerine göre son 53 yılın en sıcak Temmuz ayını yaşadık.



✔️En yüksek sıcaklık 45.9°C ile Cizre’de,



✔️En düşük sıcaklık 5.2°C ile Erzurum’da tespit edildi.



Önümüzdeki hafta Pazartesi gününden itibaren de hava sıcaklıkları artmaya devam… pic.twitter.com/ehVrjWd1IP — Murat KURUM (@murat_kurum) August 15, 2024

*Haberin görseli AA'ya aittir.