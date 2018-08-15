Dolar kurundaki hareketlilik yabancılara Türkiye'de ev aldırdı. Türkiye genelinde konut satışları 2018 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.9 oranında artarak 123 bin 878 oldu. Temmuz ayında yabancıya yapılan konut satışı da bir önceki yıla göre yüzde 65.6 oranında fırladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yabancı ülke vatandaşları, temmuz ayında 2 bin 858 adet konut satın aldı.

Temmuzda yabancıya yapılan bu satış adedi, istatistiğin açıklanmaya başlandığı Ocak 2013'ten bu yana aylık bazda en yüksek seviyeye çıkmış oldu. Böylece bu alanda son 67 ayın en yüksek yabancıya konut satışına geçen ay ulaşıldı.

7 AYDA 14 BİN KONUT SATILDI

Veriler incelendiğinde bu yılın ilk 7 ayında yabancılara toplam 14 bin 674 adet konut satıldı. Bu rakam geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre, yaklaşık yüzde 30'luk artışa işaret ediyor. Geçtiğimiz yılın ilk 7 ayında yabancı ülke vatandaşlarına toplam 11 bin 321 konut satılmıştı.

Yabancılara en çok satış yapılan yıl ise 2015 olarak kayda geçmişti. 2015 yılında 22 bin 830 konut satıldı. Bu yıl yakalanan ivmeyle birlikte, satışlarda yeni bir rekorun gelmesi de öngörülüyor.

MARKALI KONUTLARIN YÜZDE 9'U YABANCININ

REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi sonuçlarına göre temmuz ayında, markalı konut projelerinin yüzde 9'u yabancı yatırımcılara satıldı. Bu oran, son 6 aylık ortalamanın (yüzde 8) 1 puan üzerinde. Yabancı yatırımcıların tercihi ağırlıklı 2+1 (yüzde 41) özellikteki konutlar olarak öne çıktı. Onu 3+1 (yüzde 24) ve 1+1 (yüzde 24) konutlar izledi.

İSTANBUL LİDER

Yabancılara yapılan konut satışlarında, Temmuz 2018’de ilk sırayı 956 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 641 konut satışı ile Antalya, 176 konut satışı ile Bursa, 167 konut satışı ile Yalova ve 132 konut satışı ile Sakarya izledi. Antalya'da yaz mevsiminin etkisi görüldü. Ağırlıklı olarak Rus vatandaşlarının konut edindiği Antyalya'da toplam konut satışları yüzde 12 artarak 5 bin 423 adede ulaştı.

Gayrimenkul geliştiricileri İran vatandaşlarının konut alımında ciddi bir artış gözlemlendiğini söyledi. Nitekim, ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı. Temmuz ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 584 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 321 konut ile İran, 211 konut ile Suudi Arabistan, 173 konut ile Rusya Federasyonu ve 171 konut ile Kuveyt izledi.

'VATANDAŞLIK HAKKI İÇİN MİKTAR TL OLARAK BELİRLENMELİ'

Türkiye'den 1 milyon dolarlık konut satın alan yabancılara vatandaşlık verildiğini hatırlatan İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, bu miktarın Türk Lirası üzerinden belirlenmesi gerektiğini söyledi. Durbakayım, "Kurdaki dalgalanma hem alıcının hem satıcıyı şaşırtıyor. Vatandaşlık hakkı için gereken alım şartı Türk Lirası olarak belirlenmeli. Sektör olarak 300 bin dolara inmesini bekliyoruz. Buna göre de, vatandaşlık hakkı için en az 2-3 milyon lira gibi bir alım şartı olabilir" diye konuştu.

'LANSMAN DÖNEMİ YOĞUNLUĞU VAR'

Türkiye genelinde yabancı ülke vatandaşlarına aylık ortalama bin 500-2 bin konut satıldığını aktaran Nevita International’ın Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, satışlardaki artışı şöyle değerlendirdi: "Dövizdeki artışın yabancıya sağladığı avantajla yabancı fırsatı kaçırmadı. Seçimin ardından gelen istikrarla birlikte satışlarda artış yaşanıyordu. Bu rekor satış bize yabancıların Türkiye'ye duyduğu güveni de göstermiş oldu. Şu anda satış ofislerinde lansman hareketliliği var. Öte yandan turizmdeki rekor artış da satışlara yansıdı. bizim satışlarımız da en az iki katına çıktı. Bu artışın önümüzdeki dönemde de devam edeceğini tahmin eidyorum."

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