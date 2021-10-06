Feci ölüm, yangın söndürülünce ortaya çıktı 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bir kişi, han girişinde yattığı alanda yanarak hayatını kaybetti.

Olay, Beyoğlu Emekyemez Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Sabah 06.00 sıralarında bir hanın girişinden dumanların çıktığını görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını söndürdükten sonra feci şekilde yanan cansız beden buldu.

'GARİP BİR ABİMİZDİ'

55 yaşlarında erkeğe ait olan cansız bedenin feci şekilde yanarak hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından ceset, cenaze aracına alınarak Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangını duyarak olay yerine gelen bir esnaf, "Biz de yeni geldik öğrendik. Polislerle görüştük. Yangın çıktığını söylüyorlar. Burada kalan garip bir abimizdi. İnşallah o değildir. Kamera görüntülerinden teşhis edilecek. Teşhis edilemiyor. Ancak girerken kamera görüntülerinden bakılacak. Biz burada esnaf olarak yardım ederdik. Garip biriydi" diye konuştu.