Alman polisinden Türk vatandaşına şiddet! 0:00 / 0:00

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Almanya'nın Frankfurt kentinde vatandaşımıza uygulanan polis şiddetini kınıyoruz. Vatandaşımızın babası Mustafa Çiftçi ve Ağabeyi Yavuz Çiftçi ile görüşerek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Konuyu her düzeyde ilgili makamlar nezdinde yakından takip edeceğiz."

— Yavuz Selim KIRAN (@yavuzselimkiran) May 16, 2021

ALMAN POLİSİ AÇIKLAMA YAPTI

Frankfurt Emniyet Müdürlüğü de olaya ilişkin basın açıklaması yaptı. Açıklamaya göre Alman polisi, dün akşam Mainzer Landstrasse’de bir kavga nedeniyle acil yardım hattından olay yerine çağrıldı. Olay yerine gidildiğinde ise cadde ortasına bırakılmış bir araba ve birbiriyle kavga eden üç erkekle karşılaşan polisler, o esnada yerde yatan ve çevresine saldırdığı iddia edilen 34 yaşındaki Türk vatandaşını gözaltına almak istedi.

Alman polisinin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: "Memurlar şahsı gözaltına almak istediklerinde bu kişi çok güçlü bir şekilde karşı çıktı. Polise tekme ve yumruklar savurdu. Buna paralel olarak diğer iki şahıs da polise saldırdı."

Yerde yatan şahsı gözaltına almak için biber gazı ve cop kullanıldığını belirten polis, şahsın karakolda da sakinleşmediğini ifade etti. Ayrıca açıklamada 34 yaşındaki kişinin bir haftadır ilaç etkisinde olduğu ve ağır psikoz hastası olduğu iddiası da yer aldı.

Açıklamada, gözaltına alındıktan sonra psikiyatri kliniğine gönderilen 34 yaşındaki şahsın ve bir polis memurunun yaralandığı da belirtildi. Ayrıca polis şiddetine maruz kalan kişiye yönelik "polise mukavemet ve fiili saldırı" nedeniyle cezai işlem başlatıldığı da ifade edildi.