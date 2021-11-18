Geçen hafta beklentilerin çok üzerinde gelen ABD enflasyon verisi sonrası dolar küresel çapta değer kazanmış, TL'nin dolar karşısında zayıflaması hızlanmıştı. 18 Kasım Merkez Bankası faiz indirimi kararıyla birlikte dolar kuru yeni bir rekora daha imza attı.

DOLAR/TL KURU NE KADAR?

18 Kasım Perşembe günü Dolar, yurt içi piyasalar açıldıktan sonra 10.50 bandına geriledi. Beklentilere paralel 100 baz puanlık indirimin ardından ise ilk anda 10.97 liraya kadar çıkarak rekor tazeledi. Kur bir müddet 10.84'e gevşedi ancak bu kalıcı olmadı. Saat 15.50 itibarıyla dolar/TL yeniden 10.90 liranın üzerine çıktı ve 16:15 civarında kur tarihinde ilk kez 11 seviyesini aşarak 11.3087 ile rekor kırdı.

Euro/TL 12.8, sepet kur 12 TL üzerine çıktı. İngiliz sterlini 15 TL'yi aştı. Ons altın düşmesine rağmen kur etkisiyle gram altın 665 TL'yi gördü.

TCMB'nin faiz indirimi yapmasının yanı sıra karar metninde faiz indirim döngüsünün aralık ayında devam edebileceğine açık kapı bırakması TL üzerindeki baskıyı güçlendiriyor. TL'nin günlük değer kaybı yüzde 6'ya dayandı.

Borsa ise yüzde 2.5 civarı primlenerek 1750 puanı test ettikten sonra kurdaki hareketle kazancını geri vererek 1700 puanın altına indi.

Şahap Kavcıoğlu yönetimindeki TCMB, son 3 para politikası toplantısında 400 baz puan faiz indirip yüzde 15'e çekti.