1 Haziran öncesi çok kritik uyarı! 0:00 / 0:00

Koronavirüste 17 günlük tam kapanmanın ardından kademeli normalleşme başladı. Şimdi de vatandaşın gözü kulağı 1 Haziran'da açıklanacak yeni normalleşme kararlarında. Maskeler çıkacak mı? Restoran-kafeler açılacak mı? Yüz yüze eğitim başlayacak mı? gibi daha birçok konu merak konusuyken, Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, "Bunlar insani beklentiler, hepimizin istediği şeyler ama acele edersek bunun faturası ağır olur" diyerek, normalleşmenin kademeli olması gerektiğine dikkat çekti.

"GERÇEKÇİ OLMAK LAZIM"

1 Haziran'daki beklentilere ilişkin Habertürk'e konuşan Prof. Dr. Zafer Kurugöl, "Normalleşmek, eski hayatlarımıza geri dönmek herkesin ortak isteği ama gerçekçi de olmak lazım. Şu anki vaka sayılarıyla her şeyi normale döndürürsek daha önceki deneyimlerimizde de olduğu gibi tekrar vakalarda artış olur" diye konuştu.

60 MİLYON AŞILI İNSAN BAĞIŞIKLIK ORANINA ULAŞMAMIZI SAĞLAYACAK

Yazın gelmesiyle kapalı alanlarda insan teması daha az olacağından bu vaka artışının hemen olmayacağını ama sonunda yine bir dalga olabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Kurugöl, "Çok güzel bir aşı haberi geldi; 120 milyon doz BioNTech aşısı Türkiye'de uygulanacak. 120 milyon doz aşı, 60 milyon insanın aşılanması demektir. Bu da bağışıklık oranına ulaşmamızı sağlayacak bir rakam" dedi.

YÜZDE 70 BAĞIŞIKLIĞA ULAŞMAK EKİM'İ BULACAK

Aşıların hızla uygulandığı takdirde çok etkili olacağını kaydeden Prof. Dr. Kurugöl, sözlerine şöyle devam etti: "Ama 120 milyon doz aşının yapılması hemen olmayacak, bir miktar zaman alacak. Bir de korunma için en az iki dozun yapılması gerektiği için toplumda yüzde 70 bağışıklığa ulaşmak zaman alacak, en iyi ihtimalle ekime kadar tamamlanacak bir durum. Bizim bu fırsatı iyi değerlendirmemiz lazım ve aşıyla sağlayacağımız bağışıklık gerçekleşinceye kadar önlemlere devam etmemiz gerekir. Önlemlere devam etme döneminde toplumda da restoranların-kafelerin açılması, okulların açılması, düğünlerin yapılması gibi birtakım beklentiler oluşuyor. Bunlar insani beklentiler, hepimizin istediği şeyler ama acele edersek bunun faturası ağır olur."

RESTORANLAR-KAFELER NASIL ÇALIŞACAK? OKULLAR AÇILACAK MI?

Normalleşmenin kademeli yapılması gerektiğine dikkat çeken Kurugöl, "Restoranlar açılmalı ama kapasiteleri yüzde 50 olmalı. Çalışma saatleriyle ilgili yine sınırlamalar olmalı, düğün törenlerine katılım sınırlandırılmalı, eğitimde sadece ilköğretimdeki ilk dört sınıf açılmalı. Kademeli normalleşmeliyiz, dünya da bunu bu şekilde yapıyor" şeklinde konuştu.

Tek başına aşının yeterli olmadığını belirten Kurugöl, "Örneğin, Şili, hiç kapanma yapmadan sadece yüksek oranda aşılama yaptı ama orada ne yazık ki vaka sayıları azalmadı aksine arttı. Önlem alınmadığı için 4 binli vakalardan 9 binlere çıktılar ama aşılamayla beraber önlem de alınınca düşüş sağlandı. Bu durum Türkiye için de geçerli. '120 milyon aşı geliyor, artık her şey bitti' demek doğru değil. Aşıların etkili olması için iki üç aylık zamana ihtiyacımız var. Vaka sayısında artış olmaması için maske, mesafe kurallarına uymamız lazım. Havalar ısındı, maskelerle terliyoruz, zorlanıyoruz ama maske çok önemli. Kalabalık yerlere gitmekten kaçınmamız lazım. Açık havada insan teması olmadan dilediğinizce dolaşabilirsiniz ama fiziksel temasa dikkat ederek" dedi.

PROF. DR. KURUGÖL: ÖNLEMLERİ BİRDEN BİRE BIRAKMAK ÇOK BÜYÜK BİR YANLIŞ OLUR

Maskenin çıkarılması için çok erken olduğunu söyleyen Kurugöl, sözlerini şöyle sürdürdü: "ABD'de vakalar azaldığı için maskenin çıkarılması denendi ama bu çok kabul edilebilen, çok doğru bir uygulama değil; çünkü maske çok önemli. Maskeyi birden bire çıkarttığınız zaman bu durum olumsuz sonuçlara yol açabilir. Maskeyi çıkarmamız için çok erken olduğunu düşünüyorum. İngiltere ve ABD'de önlemler gevşetilmeden aşılama yapıldı, günün sonunda bu ülkelerde çok büyük bir rahatlık oldu. Nüfusun tamamını aşılayan İsrail'de de restoranlar yeni açılmaya başladı. Bu nedenle önlemleri birden bire bırakmak çok büyük bir yanlış olur. Bunu daha öncelerde denedik, hızlı normalleşince bu can kaybıyla ödeniyor. Tekrar tekrar aynı hataları yapmamalıyız, hızlı aşılama yapılırken diğer yandan kademeli normalleşmeliyiz."