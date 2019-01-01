Son Dakika | 1 Ocak Altın Fiyatları ne kadar oldu? Güncel Çeyrek Altın, Gram Altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları 1 Ocak ne kadar? Güncel Çeyrek altın, gram altın fiyatlarında son durum ne? soruları yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. 1 Ocak Salı, yeni yılın ilk gününde altın fiyatları dünkü yükselişinin ardından durağan pozisyona geçti. İstanbul Kapalıçarşı'da dün kapanışta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 217,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.453,00 liraydı. İşte, 1 Ocak Güncel Altın fiyatları...