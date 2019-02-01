SON DAKİKA | 1 Şubat Altın fiyatları yükselişte! Güncel Çeyrek altın, gram altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar oldu? sorusu yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 0,17 düşüşle 220,19 liradan, çeyrek altın fiyatları ise 0,17 düşüşle 360,01 liradan işlem görüyor. Güncel çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte, 1 Şubat canlı altın fiyatları...