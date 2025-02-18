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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 10 ilde HDK operasyonu! 60 gözaltı kararı

        10 ilde HDK operasyonu! 60 gözaltı kararı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK terör örgütünün Halkların Demokratik Kongresi'ne yönelik soruşturma başlattı. HDK yapılanmasında faaliyet gösterdiği gerekçesiyle 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul ve 9 ilde yapılan operasyonlarda 52 şüpheli gözaltına alındı. 8 şüpheli aranıyor.

        Giriş: 18.02.2025 - 08:43 Güncelleme: 18.02.2025 - 08:44
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        10 ilde HDK operasyonu! 60 gözaltı kararı
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