Altın fiyatları ne kadar? Sorusu yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe gram altın fiyatı 457,89 liradan cumhuriyet altını ise 2.981,67 liradan işlem görüyor. İşte 10 Nisan çeyrek altın gram altın fiyatları...