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Son dakika: 11 Şubat Dolar, Euro kaç TL? Güncel Dolar, Euro kuru: Dolar, Euro kuru ne kadar oldu?

Korona virüs salgını, küresel kriz, ekonomi piyasalarındaki durgunluk güncel döviz kurlarını etkiliyor. Yatırımcılar ve birikim yapmak isteyen vatandaşlar, 11 Şubat Dolar ve Euro kurunu araştırıyor. Merkez Bankası faiz politikalarının değişmesiyle birlikte ekonomi piyasaları tarafından ilgiyle takip edilen Dolar, Euro kaç TL? İşte 11 Şubat 2021 güncel Dolar, Euro kuru

Son dakika: 11 Şubat Dolar, Euro kaç TL? Güncel Dolar, Euro kuru: Dolar, Euro kuru ne kadar oldu?

Merkez Bankası'nın istikrarlı faiz politikalarının ardında ekonomi dünyasının gözü Dolar ve Euro kurundaki hareketlere çevrildi. Dolar, küresel anlamda değer kazanmaya devam ederken Merkez Bankası'nın sıkılık vurgusuyla TL pozitif ayrışıyor. Piyasalarda ABD tarım dışı istihdam verisi öne çıkıyor. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın sıkı para politikası başta olmak üzere gündeme dair önemli açıklamaları sonrası haftanın son gününde dolar ve euro kurlarını bir araya getirdik! 11 Şuba

DOLAR NE KADAR OLDU?

11 Şubat 2021 tarihi itibariyle DOLAR/TL alış 7,0479, satış 7,0578 TL'den açılış yaptı.

Erken bir faiz indirimi yapılmayacağı söylemleri ile Kasım ayı başında 570 seviyesinde olan 5 yıl vadeli CDS'ler de 300 baz puanın altına gerilemiş durumda.

Kasım ayında 8.50'yi geçen dolar kuru, iki hafta önce 200 günlük hareketli ortalaması olan 7.30 seviyesini aşağı yönlü kırmış ve TL dolar karşısında Ağbal'ın gelişinden bu yana yüzde 20 değer kazanarak gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en iyi performansı göstermişti. Son iki haftada TL'nin değeri yüzde 5 arttı. Yurt içi yerleşikler son 2 haftada 3.4 milyar dolar sattı.

Dolar/TL de iki hafta önce 200 günlük hareketli ortalamasını aşağı yönlü kırdıktan sonra geçen hafta da dolar karşısında yaklaşık %3.5 değer kazanarak gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en iyi performansı gösterdi.

DOLAR KAÇ TL? GÜNCEL

EURO NE KADAR?

11 Şubat 2021 tarihi itibariyle EURO/TL alış 8,5600 TL, satış 8,5764 TL'den açılış yaptı.

ABD'nin para ve sermaye piyasalarının gözetim, denetiminden sorumlu kuruluşların başkanları ile dün bir araya gelen ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, piyasaların bütünlüğünü korumak ve yatırımcıların korunmasını sağlamanın zorunluluk olduğunu söyledi.

EURO KAÇ TL? GÜNCEL

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