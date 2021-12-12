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Haberler Gündem Son dakika: 12 Aralık koronavirüs tablosu - Vaka ve vefat sayıları kaç?
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Son dakika: 12 Aralık koronavirüs tablosu açıklanıyor... Koronavirüs vaka sayısı kaç?

Koronavirüsle mücadele dünya genelinde hız kesmeden devam ediyor. Eğitimden ekonomiye pek çok alanı ciddi oranda etkileyen salgında ortaya çıkan yeni varyantlar, güncel vaka ve vefat sayılarının araştırılmasına neden oluyor. 12 Aralık vaka ve vefat sayısı ne? Güncel koronavirüs tablosu

Son dakika: 12 Aralık koronavirüs tablosu - Vaka ve vefat sayıları kaç?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tüm dünyayı paniğe sürükleyen omicron varyantından Türkiye'de de tespit edildiğini açıklaması üzerine vatandaşların gözleri güncel koronavirüs tablosuna çevrildi. Sağlık Bakanlığı, günlük Koronavirüs Tablosu'nu her akşam "covid19.saglik.gov.tr" adresinde yayınlayıp Twitter hesabından da paylaşıyor.

12 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR...

12 Aralık Pazar günü Türkiye'de yapılan Covid-19 testlerini, vaka ve vefat sayılarını içeren günlük koronavirüs tablosu henüz yayınlanmadı. Fahrettin Koca, 12 Aralık Pazar koronavirüs verilerini açıklayınca haberimizde yer alacak.

KORONAVİRÜSTE GÜNCEL VAKA SAYILARI

TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜS KARNESİ

Buna göre, son 24 saatte 349 bin 221 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 255 kişinin testi pozitif çıktı, 191 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 23 bin 180 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,04 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 121 milyon 600 bin 540 doza yükseldi.

2 DOZ AŞIDA REKOR ORDU'NUN

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yaygın aşılamanın ardından süreç şunu gösteriyor: Tam aşılı olanlar Kovid-19'u genellikle hafif geçirmekte. Aşı aleyhtarı söylemlerden etkilenenler, aşılarını eksik bırakanlar, genç olsalar da kronik rahatsızlıkları bulunmasa da yıpratıcı günler yaşıyor. Aşının sonuçları ortada."

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