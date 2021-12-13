Son dakika: 12 Aralık MasterChef'te kim elendi? MasterChef elenen isim kim?

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu MasterChef'te 16. haftanın eleme adaylar hafta içi belli olmuştu. MasterChef Türkiye 2021 12 Aralık elenen yarışmacı bu akşam belli oldu.

12 ARALIK MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Mavi takım ve Kırmızı takımın kıyasıya mücadelesinde MasterChef'e veda eden isim belli oldu. Eren Kaşıkçı, Görkem Demiral ve Mert Yılmaz'ın eleme potasına girdiği yarışmaya bu gece veda eden isim Görkem Demiral oldu.