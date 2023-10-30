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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 12 ilde Narkogüç operasyonu: 157 kişi yakalandı

        12 ilde Narkogüç operasyonu: 157 kişi yakalandı

        Zehir tacirlerine yönelik 12 ilde düzenlenen "Narkogüç" operasyonunda 157 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2023 - 08:39 Güncelleme: 30.10.2023 - 08:40
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        Narkogüç operasyonu: 157 kişi yakalandı
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        Diyarbakır, Aydın, Antalya, Kütahya, Bitlis, Mersin, İstanbul, Elazığ, Nevşehir, Kütahya ve Erzurum olmak üzere Emniyet ve Jandarma ekipleri 12 ilde "Narkogüç Operasyonu" gerçekleştirildi. Operasyonlarında toplam 157 şüpheli yakalandı. 55 şüpheli tutuklandı. 3’üne adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin adli işlemleri devam ediyor.

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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X'ten yaptığı açıklamada, operasyon hakkında bilgi verdi.

        Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 6 ton 068 kg esrar, 523 bin kök kenevir, 358 bin kök skunk ele geçirildi. 16 zehir taciri yakalandı.

        Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda: 100 kg skunk, 11 kg esrar ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

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        Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 7.5 kg esrar ele geçirildi. 49 zehir taciri yakalandı.

        Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 1 kg eroin, 1 kg skunk, 500 gr bonzai ele geçirildi. 28 zehir taciri yakalandı.

        Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 29 kg esrar, 2 kg kenevir tohumu ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

        Mersin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 29 bin 232 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Zehir tacirlerini yakalama çalışmaları devam ediyor.

        İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 2 bin adet adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

        Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 11 kg esrar ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

        Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan 2 ayrı operasyonda: 102,5 kg skunk, 3 kg metanfetamin ele geçirildi. 41 zehir taciri taşeronu tutuklandı.

        Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan2 ayrı operasyonda: 385 gr kokain, 400 gr (0,4 kg) metanfetamin ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı.

        Erzurum İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda: 3 kg metanfetamin ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

        Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda: 1 kg metanfetamin, muhtelif miktarlarda esrar ve bonzai ve uyuşturucu madde ele geçirildi. 14 zehir taciri tutuklandı, 3 zehir tacirine adli kontrol verildi.

        Bakan Yerlikaya, "Operasyonları yapan kahraman jandarmamızı ve kahraman polisimizi tebrik ediyorum. Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz" dedi.

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