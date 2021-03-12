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HaberlerSağlık
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Son dakika 12 Mart Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Bugünkü corona virüsü vaka sayısı kaç? Güncel tablo

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı merak ediliyor. Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları her gün açıklanıyor. Peki 12 Mart Koronavirüs tablosu açıklandı mı? Bugünkü koronavirüs vaka sayısı kaç? İşte en güncel korona tablosu...

Son dakika 12 Mart Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Bugünkü corona virüsü vaka sayısı kaç? Güncel tablo

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre toplam vaka sayısı 2.835.989'a yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 29.290 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte 12 Mart Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

12 MART CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Mart Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu henüz yayınlanmadı.

11 MART CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Mart Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 386 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 46 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 1310 oldu, 9 bin 231 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 659 bin 93'e yükseldi.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

ABD Başkanı Joe Biden, Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığına, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, 100 milyon doz Johnson & Johnson aşısı alınması için talimat verdiğini açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, tüm eyaletlere, 1 Mayıs'a kadar 18 yaş üzeri herkesin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı hakkının tanımlanması ve aşı olmak için sıraya alınması talimatı verdiğini açıkladı. Başkan Biden, ABD'nin bağımsızlık günü olan 4 Temmuz'da, kısmi açılmayı gerçekleştirmeyi hedeflediklerini kaydetti

ABD'nin New York şehrinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yüzde 25'i kullanılan restoranların iç mekan kapasitesinin, 19 Mart'tan itibaren yüzde 50'ye çıkarılacağı belirtildi.

İngiltere ve Avrupa Birliği arasında koronavirüs aşılarının ihracatı sebebiyle çıkan tartışmalara İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan yanıt geldi. Johnson, aşı milletçiliği suçlamalarını reddederek, hiçbir aşının ihracatına yasak getirmediklerini söyledi

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yeni tip koronavirüs salgının üçüncü dalgasına karşı hazırlıklı olunması gerektiğini söylemesinin ardından, Robert Koch Enstitüsü Başkanı, koronavirüs salgınında Almanya'da üçüncü dalganın başladığını bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, küresel aşı piyasasının 100 milyar dolar hacme sahip olduğunu belirterek, "Aşı piyasasında pazar kavgası var." dedi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Covid-19 salgınını tedbirleri çerçevesinde 29 Ocak 2021 tarihinden bu yana uyguladığı seyahat kısıtlamasını Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan 7 ülke için kaldırdı.

Malta Başbakanı Robert Abela, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında yaşanan artış sebebiyle ülkede bir ay boyunca sürecek kapanmaya gidileceğini bildirdi. Başbakan Robert Abela, "Bu tedbirlerin amacı, her şeyden önce sağlık hizmetleri ve hastaneler üzerindeki baskıyı hafifletmek, enfeksiyonun yayılmasını düşürmektir" dedi

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