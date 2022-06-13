Geçtiğimiz haftadan bu yana hareketli bir grafik çizen gram altın 1.039 TL civarında işlem görüyor. Ekonomiyi takip eden vatandaşlar ve yatırımcılar güncel altın fiyatlarını merak ediyor. Hafta içinde FED faiz kararının da altın fiyatlarını etkilemesi bekleniyor. Döviz kurlarındaki değişimlerden etkilenen altın fiyatlarındaki son durumu sizler için derledik. İşte, 13 Haziran Pazartesi anlık verilerle güncel altın fiyatları...