Son Dakika | 13 Ocak Altın fiyatları ne kadar oldu? Güncel Çeyrek altın, gram altın fiyatları...

Altın fiyatları yükselişte! Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı Cuma günü yüzde 0,97 artışla 228,00 liradan tamamladı. Altın uzmanları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketinin altın fiyatlarında etkisi olacağını söylediler. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte 13 Ocak canlı altın fiyatları...