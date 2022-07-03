13'üncü katı dumanlar sardı! Faciadan dönüldü 0:00 / 0:00

DHA

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 13 katlı binanın son katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilenen 3'ü itfaiye eri 6 kişi, ayakta tedavi edildi.

DHA'nın haberine göre yangın, öğle saatlerinde Talaytepe Mahallesi'ndeki bir sitede çıktı. 13 katlı binanın son katından yükselen alevleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Fotoğraf: DHA

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, merdivenli araçla aralarında çocukların da bulunduğu bir aileyi kurtardı.

Ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. 3'ü itfaiye eri 6 kişi, dumandan etkilendi. Bu kişilere, ambulanslarda ayakta müdahale edildi. Bu arada site sakinleri, binadaki yangın tüplerinin boş olduğunu iddia etti. Yangının çıkış nedeni ilgili inceleme başlatıldı.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir