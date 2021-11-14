İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. 14 Kasım 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 12 Kasım 2021 İSKİ su kesintisi

14 KASIM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Kağıthane Etkilenen Mahalleler : Ortabayır Mah,Telsizler Mah,Çeliktepe Mah,Emniyetevler Mah,Gültepe Mah,Harmantepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 14.11.2021 16:11 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.11.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

14 KASIM İSTANBUL BARAJLARININ DOLULUK ORANI (GÜNCEL)