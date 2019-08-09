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HaberlerGündemSon dakika... 1.4 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi! Öyle bir yerden çıktı ki! - Haberler

1.4 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi! Öyle bir yerden çıktı ki!

DHA

Hatay'da, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda sondaj makineleri içerisine gizlenmiş 1 milyon 408 bin captagon hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 Suriyeli tutuklandı

uyuşturucu hap

Hatay'da bir ihbarı değerlendiren Hatay Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suudi Arabistan'a gönderilmek üzere gümrükleme işlemleri için bekleyen TIR´a operasyon düzenledi.

NARKOTİK KÖPEKLERİ FARK ETTİ

DHA'daki habere göre narkotik köpekleri "Dante" ve "Akrep" eşliğinde yapılan aramalarda TIR´daki sondaj makineleri içerisine gizlenmiş 1 milyon 408 bin uyuşturucu hap captagon ele geçirildi. 3 Suriyeli gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

 

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