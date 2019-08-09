Son dakika... 1.4 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi! Öyle bir yerden çıktı ki! - Haberler

Hatay'da bir ihbarı değerlendiren Hatay Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suudi Arabistan'a gönderilmek üzere gümrükleme işlemleri için bekleyen TIR´a operasyon düzenledi.

NARKOTİK KÖPEKLERİ FARK ETTİ

DHA'daki habere göre narkotik köpekleri "Dante" ve "Akrep" eşliğinde yapılan aramalarda TIR´daki sondaj makineleri içerisine gizlenmiş 1 milyon 408 bin uyuşturucu hap captagon ele geçirildi. 3 Suriyeli gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.