SON DAKİKA | 14 Şubat Altın fiyatları bugün ne kadar? Güncel Çeyrek altın, gram altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? Güncel altın fiyatları yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı 221,56 liradan, çeyrek altın fiyatları ise 362,24 liradan işlem görüyor. Canlı çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte, 14 Şubat altın fiyatları..