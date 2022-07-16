15 Temmuz'da Fatih Kasırga'yı böyle derdest ettiler! 0:00 / 0:00

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Dönemin Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında derdest edilerek Akıncı Üssü’ne götürülmüştü. O anlara ait güvenlik kamerası görüntülerine Show Haber ulaştı.

Show Haber'den Emre Kol'un haberine göre, o gece hareketli saatler başladığında Kasırga yemekteydi. Kalkışma haberini alır almaz önce Çankaya Köşkü’ndeki konutuna gitmek istedi. İfadesine yansıyan bilgilere göre, konuttan eşini alıp Beştepe Külliyesi’ne geçecekti.

Çankaya Köşkü nizamiyesine ulaştığında, 10-12 kadar eli silahlı darbeci askerle karşılaştı. Aracını durdurdular, koruma polisinin silahını aldılar, ardından Kasırga’yı bir ambulansa bindirip Akıncı Üssü’ne götürdüler.

Hainler karargah olarak kullandıkları Akıncı Üssü’ne Kasırga’nın yanı sıra aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın da bulunduğu çok sayıda komutanı götürmüştü. Darbe girişimi günün ilk ışıklarıyla bastırılırken, Kasırga ve komutanlar Akıncı Üssü’ne düzenlenen operasyonla kurtarıldı.