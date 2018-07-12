15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 34 kişinin şehit edilmesine ilişkin yargılanan 72 sanık anayasayı ihlal suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 22 sanık ise anayasayı ihlal suçuna yardımdan 17'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çaptırıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Erol Olçok ve oğlunun şehit edilmesine ilişkin 12 sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında karar açıklandı. Mahkemede 34 şehidi temsil eden 34 Türk bayrağı salonda yer alırken salon karakalem ile resmedildi. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu 133 sanık hazır bulundu. Öte yandan çok sayıda müşteki ve izleyici de duruşmaya katıldı.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Saat 10.45 'de kararını açıklayan mahkeme heyeti, Türk Ceza Kanunu'n 309. Maddesinde yer alan "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçundan 72 sanığı ayrı ayrı ağırlaştırmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Abdullah Tayyip Olçok'un şehit edilmesine ilişkin 12 sanık da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

BAZI SANIKLAR "ANAYASAYI İHLAL SUÇUNA YARDIM" SUÇUNDAN CEZA ALDI

Bazı sanıklar da "Anayasayı ihlal suçuna yardım" suçundan 17 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı, bazı sanıklar da 15'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, hükmü okumaya devam ediyor.