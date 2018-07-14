15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde bir otomobilde çıkan yangın söndürülürken, sürücü yara almadan kurtuldu. Köprüde Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte trafik akışı bir süre durduruldu.

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Avrupa'dan Anadolu'ya istikametine sağ şeritte seyreden İ.A. yönetimindeki otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Sürücü araçtan inerek yardım istedi. Köprüde bulunan polislerin ilk müdahaleyi yaptığı yangın, itfaiye ekiplerinin desteğiyle söndürüldü. Yangında, otomobil tamamen yandı. Bu sırada köprüde Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte trafik akışı bir süre durduruldu.



Öte yandan Anadolu'dan Avrupa'ya geçen sürücülerin yangına bakmak istemesi köprüde trafiğin yoğunlaşmasına neden oldu.