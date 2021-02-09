DHA

Olay, dün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Buzdolabı tamircisi Kamil Başaralı, 42 SD 708 plakalı kamyonetiyle seyir halindeyken, motosikletle yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişiler, tabancayla ateş açtı.

DHA'nın haberine göre, vücudunun çeşitli yerlerine mermi isabet eden Başaralı'nın kontrolünden çıkan kamyonet, park halindeki 42 ACP 870 plakalı otomobile çarparak durdu.

Silah seslerini duyan çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Başaralı, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kamil Başaralı'nın cansız bedeni, otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cinayetin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri,şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekiplerince saldırganların Mustafa K., Bahattin Y. ve U.Ç. olduğunu tespit edildi. Polis, U.Ç.'yi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı.

CİNAYET ŞÜPHELİLERİ POLİSLE ÇATIŞMAYA GİRDİ

Diğer 2 şüphelinin Meram ilçesi Gödene Mahallesi'nde bir serada saklandığını belirleyen polis, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Şüphelilerden Bahattin Y., polis ekiplerini fark edince koşarak kaçmaya başladı. Mustafa K. de polise tabancayla ateş açtı. Bunun üzerine çatışma çıktı. Kısa süren çatışmanın ardından 2 şüpheli de yakalanıp, gözaltına alındı.

150 LİRA İÇİN ÖLDÜRMÜŞLER

Emniyete götürülen şüphelilerden tabancayı kullandığı iddia edilen Mustafa K., ifadesinde gece geç saatlerde içki satışı yaptıklarını ve Kamil Başaralı'nın da kendilerinden içki satın aldığını öne sürerek, "Biz seyyar olarak içki satıyoruz. Kamil Başarılı'nın da bize 150 TL içki borcu vardı. Sabah borç nedeniyle tartışmıştık. Takip edip öldürdük" dediği öğrenildi.

Şüphelilerin sorgusu sürüyor.