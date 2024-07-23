16 ilde uyuşturucu operasyonu: 59 gözaltı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "16 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlara yönelik jandarma tarafından düzenlenen 'Narkoçelik-28' operasyonlarında; 2 ton 294 kilogram uyuşturucu madde, 13 milyon 623 bin 127 adet kök kenevir ve kök skunk, 2 milyon 2 bin 455 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 59 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı, 40'ı tutuklandı. 9'u hakkında adli kontrol kararı verildi" dedi.

Anadolu Ajansı Giriş: 23.07.2024 - 08:24 Güncelleme: 23.07.2024 - 08:24 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL