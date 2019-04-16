Son Dakika: 16 Nisan Altın fiyatları ne kadar! Güncel çeyrek altın, gram altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar? sorusu yatırımcılar tarafından 16 Nisan Salı günü merakla takip ediliyor. Güncel piyasalarda altın fiyatlarındaki düşüş başlarken gram altının fiyatı yüzde 0,38 düşüşle 239,34 liradan, çeyrek altın ise 391,32 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 16 Nisan güncel altın fiyatları...