İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 17 ilde FETÖ'ye yönelik 60 ayrı adreste eş zamanlı operasyon başlatıldı. Aralarında FETÖ'nün mali yapılanmasında görev alan 17 kişi ile bylock kullanıcısı olduğu belirlenen 43 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Yapılan operasyonlarda 27 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün mali yapılanmasının deşifre edilmesi için çalışma başlattı.

FETÖ'NÜN MALİ YAPILANMASINA OPERASYON

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 17 ilde 60 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonlarda, Bylock kullanıcısı 43 kişi ile FETÖ'nün mali yapılanmasında yer alan 17 kişinin yakalanması planlanıyor.

Mali polis, zanlıların adreslerinde gözaltı işlemleri yaparken, aynı zamanda evlerde arama işlemlerine devam ediyor.

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