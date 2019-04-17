Son Dakika: 17 Nisan Altın fiyatları düşüşte! Güncel çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları ne kadar? sorusu yatırımcılar tarafından 17 Nisan Çarşamba günü merakla takip ediliyor. Güncel piyasalarda altın fiyatlarında düşüş devam ederken gram altının fiyatı yüzde -1,00 düşüşle 236,36 liradan, çeyrek altın ise 386,46 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 17 Nisan güncel altın fiyatları...