"Bugün okullar tatil mi?" 15 tatile kısa bir süre kala okulların birçoğu kar tatili ilan edildi. Yoğun kar yağışı yüzünden eğitime ara verildi. Bazı bölgelerde kar yağışı etkisini yitirmezse karneler geç verilebilir. İşte okulların tatil olduğu il ve ilçeler...

17 OCAK PERŞEMBE HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

KAYSERİ'DE KAR TATİLİ

Kayseri'de kar yağışı nedeniyle merkez ilçelerde taşımalı eğitim yapan, diğer ilçelerin ise tamamında okullar tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkez ilçeler Kocasinan, Melikgazi, Talas ve Hacılar'da taşımalı eğitim yapılan okullarda bugün eğitime ara verildi.

Ayrıca, Develi, Yahyalı, Bünyan, İncesu, Pınarbaşı, Tomarza, Yeşilhisar, Sarıoğlan, Sarız, Akkışla, Felahiye ve Özvatan ilçelerinde okullar tatil edildi.

KONYA'DA 12 İLÇEDE KAR TATİLİ

Konya'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 ilçedeki okullarda eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

Edinilen bilgiye göre, yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle Seydişehir, Ereğli, Taşkent, Ahırlı, Yalıhüyük, Doğanhisar, Derbent, Hadim, Güneysınır, Karapınar ve Emirgazi ilçeleri ile Halkapınar ilçesinin Delimahmutlu ve Çakıllar mahallelerinde ilk ve orta dereceli okullar bir gün (17 Ocak Perşembe) süreyle tatil edildi.

Halkapınar ilçe merkezinde ise sadece taşımalı eğitim gören öğrenciler için eğitime bir gün ara verildi.

NEVŞEHİR'DE KAR TATİLİ

Nevşehir'de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde okullar bugün tatil edildi.



Valilikten yapılan açıklamada, kent genelindeki yoğun kar yağışı ve yollardaki buzlanma nedeniyle okulların bugün tatil edildiği bildirildi. Açıklamada, "İl genelinde yağan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 17 Ocak Perşembe günü il genelinde eğitim öğretime 1 gün ara verilmiş olup, engelli ve hamile personellerimiz de idari izinli sayılacaktır" denildi.

VAN'IN O İLÇESİNDE OKULLAR TATİL

Van’da olumsuz hava şartları nedeniyle okullar tatil edildi.

Bahçesaray ilçesinde etkili olan olumsuz hava şartları hayatı olumsuz etkiliyor. Bahçesaray Kaymakamlığı, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bugün (17.01.2019 Perşembe) ilçe merkezi ve mahallelerde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

TRABZON'UN 8 İLÇESİNDE OKULLAR TATİL

Trabzon’da dün akşam başlayan kar yağışı nedeniyle 8 ilçede okullar tatil edildi.

Dernekpazarı ve Düzköy ilçesinde tüm okullar tatil edilirken, Akçaabat, Çarşıbaşı, Hayrat, Köprübaşı, Sürmene, Şalpazarı ve Yomra ilçelerinde ise belli bölgelerde eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verildi. Buna göre, Akçaabat ilçesinde Aydın İlkokulu, Ağaçlı Ortaokulu, Akpınar Ortaokulu, Uçarsu Ortaokulu, Sertkaya İlkokulu ve bu bölgelerde taşımalı eğitim yolu ile ilçe merkezine gelen öğrenciler için; Çarşıbaşı ilçesinde Yavuz İlkokulu Ortaokulu, Yavuz Fatih İlkokulu Ortaokulunda, Kovanlı İlkokulu Ortaokulu, Kadıköy İlkokulu Ortaokulu, Şahinli İlkokulu Ortaokulu ve bu bölgelerde taşımalı eğitim yolu ile ilçe merkezine gelen öğrenciler için; Hayrat ilçesinde taşımalı eğitim yolu ile ilçe merkezine gelen öğrenciler için; Köprübaşı ilçesinde taşımalı eğitim yolu ile ilçe merkezine gelen öğrenciler için; Sürmene Oylum, Küçükdere, Ormanseven bölgelerindeki okullarda ve bu bölgelerden taşımalı eğitim yolu ile ilçe merkezine gelen öğrenciler için; Şalpazarı ilçesinde Doğancı, Simenli ve Gökçeköy İlkokullarında; Yomra ilçesinde Çamlıyurt, Maden, Özdil ve Oymalıtepe bölgelerindeki okullar için eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verildiği açıklandı.

KARABÜK VE BARTIN'DA OKULLAR TATİL

Kar yağışı nedeniyle Karabük merkez ve Yenice ilçesi ile Bartın'ın Ulus ilçesinde bugün eğitime ara verildi.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, ilin bazı kesimlerinde dün başlayan ve aralıklara devam eden yağışın hayatı olumsuz etkilediği anlatıldı.



Yoğun kar yağışı dolayısıyla kent merkezinde ve Yenice ilçesinde okullarda bugün eğitime ara verildiği belirtilen açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Daha önce Eskipazar, Safranbolu, Ovacık ve Eflani ilçelerindeki okullarda eğitime bugün ara verilmişti.

- Bartın

Bartın'ın Ulus ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Ulus Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle 17 Ocak Perşembe günü ilçemizdeki tüm okullar bir gün süreyle tatil edilmiştir." denildi.

ARDAHAN VE ERZİNCAN'DA OKULLAR TATİL

ARDAHAN ve Erzincan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.



Yoğun kar yağışının etkili olduğu Ardahan il genelinde eğitime bir gün ara verildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle 17.01.2019 perşembe günü Ardahan İl genelinde ve ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarımızda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu çalışanlarından engelli ve hamile olanlar ise idari izinli sayılacaklardır" denildi.



Olumsuz hava şartları Erzincan'da da okulları tatil ettirdi. Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumları, ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve öğretim kurumlarının bugün (17 Ocak) tatil edildiği belirtildi. Valilik, engelli olan ya da bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını bulunanlar ile hamile kamu personelinin de bugün idari izinli sayılacağını bildirdi.

ELAZIĞ'IN O İLÇESİNDE OKULLAR TATİL

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bugün için eğitime ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Yoğun kar yağışı nedeniyle 17 Ocak 2019 Perşembe günü Karakoçan ilçemiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verilmiştir" denildi.

GÜMÜŞHANE'DE OKULLAR TATİL

Gümüşhane Valiliği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Merkez, Kürtün, Torul ve Köse ilçelerindeki tüm okullarda, Kelkit ve Şiran ilçelerinde de taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verdi.

Konuyla ilgili kurumun web sitesinde yer alan açıklamada, “Valiliğimizce, meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu, ilimiz Merkez, Kürtün, Torul, Köse ilçelerinde yaşanan aşırı soğuklara bağlı buzlanma ve beklenen kar yağışı nedeniyle herhangi bir olumsuzluğa veya mağduriyete meydan vermemek amacıyla tüm resmi, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim veren resmi ve özel okul, kreş ve kurumların tamamında eğitim-öğretime 17 Ocak 2019 Perşembe günü 1 gün süre ile ara verilmesi uygun görülmüştür” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca Kelkit ve Şiran ilçelerinde ise taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verilmesinin uygun görüldüğünü belirtilerek, aynı gün tüm ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı dile getirildi.

Gümüşhane’de kar yağışı nedeniyle 16 Ocak Çarşamba günü de il genelinde taşımalı eğitime ara verilmişti.

KARS'TA OKULLAR TATİL

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

Sarıkamış’ta yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ilçe genelinde tüm ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Sarıkamış Kaymakamlığı, “Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçemiz genelinde tüm ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarında 17.01.2019 Perşembe günü eğitime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personellerimiz de idari izinli sayılacaktır.” Açıklaması yapıldı.

ORDU'DA 19 İLÇEDE KAR TATİLİ

Ordu'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle, 14 ilçenin tamamında, 5 ilçenin ise bazı mahallelerindeki okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre, Ordu genelinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışının devam etmekte olduğu ve edeceği değerlendirildiğinden, 14 ilçenin tamamında, 5 ilçenin ise bazı mahallelerindeki okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerimizdeki tüm okullarda, Altınordu, Fatsa, Ünye, Perşembe ve Gülyalı ilçelerimizdeki bazı okullarda 17 Ocak 2019 Perşembe günü bir gün eğitim-öğretime ara verilmiştir. Ayrıca, eğitim-öğretime tamamen ara verilen ilçelerimizde, engelli ve hamile kamu görevlileri de aynı gün idari izinli sayılmıştır."

UŞAK'TA OKULLAR TATİL

UŞAK'taki tüm okullarda, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 17 Ocak Perşembe günü 1 gün süreyle ara verildi.



Uşak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Uşak Valisi Funda Kocabıyık, okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Konuya ilişkin Vali Kocabıyık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"İlimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her tür ve derecedeki resmi ile özel örgün, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kurslarıyla diğer kamu kurum ve kuruluşlara ait kreş, okul öncesi eğitim kurumlarının 17 Ocak Perşembe günü 1 gün süreyle tatil edilmesine karar verilmiştir."



Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personelden hamile, engelli, diyaliz hastası, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, kanser ve benzeri kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlilerinin de yarın idari izinli sayılacakları ifade edildi.

AMASYA'DA OKULLAR TATİL

Amasya’da kısmen etkili olan kar yağışı sonucu oluşan don ile buzlanma riski sebebiyle Hamamözü ilçesi hariç il merkeziyle diğer ilçelerde taşımalı sistem öğrenciler için 17 Ocak Perşembe günü okullar tatil edildi.

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, sosyal paylaşım sayfasından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Bahsi geçen ilçelerdeki hamile, engelli kamu görevlilerinin don ve buzlanmadan kaynaklı olası kazalara maruz kalmamaları için aynı gün idari izinli sayıldığı bildirildi.

GİRESUN'DA OKULLAR TATİL

Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Alucra, Çanakçı, Doğankent, Espiye, Görele, Güce, Piraziz, Şebinkarahisar ve Yağlıdere ilçelerindeki köy okullarının bugün bir gün süreyle tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, bu ilçelerde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin de bugün izinli sayılacağı aktarıldı.

Öte yandan Giresun merkez ve Dereli ilçesindeki köy okullarında eğitime ara verilmiş, Keşap ile Bulancak ilçelerinde de bazı köy okulları tatil edilmişti.

KIRŞEHİR'DE KAR TATİLİ

Kırşehir'de kar ve tipi nedeniyle eğitime 1 günlüğüne ara verildi.

Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kırşehir'de kar yağışının tipi şeklinde devam etmesi ve kuvvetli buzlanma tehlikesi nedeniyle Valilikçe, 17 Ocak 2019 Perşembe günü il genelinde eğitime 1 günlüğüne ara verilmesi kararı alınmıştır. Hamile ve engelli kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır" denildi.

KAHRAMANMARAŞ'TA 4 İLÇEDE KAR TATİLİ

Kahramanmaraş’ta kar yağışı ve soğuk hava sebebiyle 4 ilçede kar ve kırsal mahallerde bugün okullar tatil edildi.

Afşin, Çağlayancerit, Ekinözü, Nurhak ilçelerinde okulların tamamında bugün okullar tatil edilirken, Elbistan’da bazı mahaller ile Göksun ilçe merkezi hariç tüm mahalleler, Türkoğlu İlçesinde 18 mahallede okullarda kar tatili bir gün daha uzatıldı. Ayrıca, resmi kurumlarda hamile ve engelli kişiler resmi izinli sayılacak.

AKSARAY'DA KAR TATİLİ

Aksaray'da yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde bugün eğitime ara verildi.

Aksaray Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verilmesi kararının alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Kar yağışı buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Aksaray merkez ve merkeze bağlı kasaba ve köylerde eğitime 16 Ocak Çarşamba günü (1 gün) ara verildi. Hamile ve engelli kamu çalışanları ise 1 gün idari izinli sayılacak." ifadesi yer aldı.

MANİSA'DA 5 İLÇEDE KAR TATİLİ

Manisa'nın bazı ilçelerinde taşımalı eğitim yapılan okulların bugün tatil edildiği bildirildi.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, 5 ilçede dün etkili olan kar yağışı sonrası olumsuz hava şartları ve buzlanma tehlikesi nedeniyle bazı mahallelerde 17 Ocak Perşembe eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, taşımalı eğitimin uygulandığı Ahmetli'de 3, Turgutlu'da 13, Salihli'de 5, Alaşehir'de 19 ve Sarıgöl'de ise 2 mahallede okullarda bugün eğitim yapılmayacağı kaydedildi.

ÇORUM VE SAMSUN'DA 3 İLÇEDE KAR TATİLİ

Çorum ve Samsun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilçede eğitime bugün ara verildi.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı ilçelerde kar yağışının etkili olduğu bildirildi.

Açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle Mecitözü ve Ortaköy ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda bugün eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Samsun'da olumsuz hava koşulları ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle Asarcık, Ladik, Ayvacık ve Salıpazarı ilçelerindeki okullarda eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Samsun Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle bugün Asarcık, Ladik, Ayvacık ve Salıpazarı'nda eğitime bir gün süre ile ara verildiği duyuruldu.

Ayrıca, kamu kurum kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

YOZGAT'TA KAR TATİLİ

Yozgat'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle, il genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm özel ve resmi eğitim kurumlarında 17 Ocak Perşembe eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, hamile, engelli ve kronik hastalıkları bulunan kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

KARAMAN'DA KAR TATİLİ

Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada da il merkezi ile merkeze bağlı köy ve kasabalarda kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildiği belirtildi.

BİNGÖL'ÜN 5 İLÇESİNDE KAR TATİLİ

Bingöl’ün 5 ilçesinde eğitime olumsuz hava şartlarından dolayı 1 gün ara verildi.

Bingöl Valiliği, kente devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 ilçede eğitime 17 Ocak Perşembe günü ara verildiğini açıkladı. Açıklamada, “Devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle Karlıova, Yedisu, Adaklı, Kiğı ve Yayladere ilçelerimizdeki tüm okullarımızda 17 Ocak 2019 Perşembe günü eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personelde aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.

MUŞ'TA KAR TATİLİ

MUŞ'ta yoğun kar yağışı nedeniyle bugün eğitime ara verildi, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel de idari izinli sayıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "17 Ocak 2019 Perşembe günü Muş il merkez ve bağlı köyler ile Varto ilçe merkezi ve bağlı köylerinde eğitime gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca Muş merkez ve Varto ilçemizdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.

ADIYAMAN SİNCİK'TE KAR TATİLİ

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bugün de ara verildi.



Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, bugün eğitime ara verilen ilçede kar yağışının sürmesi nedeniyle tatil uygulamasının bugün de süreceğini duyurdu.

ÇANKIRI'DA 4 İLÇEDE İLÇEDE KAR TATİLİ



Çankırı'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün 4 ilçede okullar tatil edildi, iki ilçede de taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten alınan bilgiye, kar yağışı ve buzlanma riskine karşı Korgun, Ilgaz, Şabanözü ve Yapraklı ilçelerinde bugün ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Ayrıca Çerkeş ve Orta ilçelerinde de taşımalı eğitime bir gün ara verileceği kaydedildi.