Yarın (17 Ocak Perşembe) okullar tatil mi? sorusu öğrenciler ve veliler tarafından merakla araştırılıyor. Kar tatil haberleri peş peşe gelmeye başladı. Yurdun birçok kesiminde etkili olan kar yağışı eğitimi de olumsuz etkiledi. Bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi. İşte 17 Ocak 2019 okulların kar tatili ilan edildiği iller ve ilçeler...

17 OCAK 2019 PERŞEMBE HANGİ İL VE İLÇE DE OKULLAR TATİL?

NEVŞEHİR'DE KAR TATİLİ

Nevşehir'de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde okullar yarın tatil edildi.



Valilikten yapılan açıklamada, kent genelindeki yoğun kar yağışı ve yollardaki buzlanma nedeniyle okulların yarın tatil edildiği bildirildi. Açıklamada, "İl genelinde yağan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 17 Ocak Perşembe günü il genelinde eğitim öğretime 1 gün ara verilmiş olup, engelli ve hamile personellerimiz de idari izinli sayılacaktır" denildi.

NOT: Kar tatili açıklamaları geldikçe haberimizden öğrenebilirsiniz!