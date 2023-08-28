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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: 17 yaşındaki Yasemin'in ölümünde flaş gözaltılar!

        İnşaatta cansız bedeni bulunan Yasemin'in ölümünde 3 gözaltı

        Bursa'da bir inşaatın içi su dolu asansör boşluğunda cansız bedeni bulunan 17 yaşındaki Yasemin Cemre İçlikan'ın ölümünde flaş bir gelişme yaşandı. Korkunç olayda İçlikan'ın ölümüyle ilgili aralarında erkek arkadaşının da bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 15:13 Güncelleme: 28.08.2023 - 15:13
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        17 yaşındaki Yasemin'in ölümünde flaş gözaltılar!
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        Bursa'da bir inşaatın, içi su dolu olan asansör boşluğunda cesedi bulunan ve koruma altında olduğu yurttan kaçan Yasemin Cemre İçlikan´ın (17) ölümüyle ilgili, aralarında erkek arkadaşının da olduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre İçlikan´ın 2 yaşındayken evlat edinildiği, 8 yaşında bunu öğrenince bunalıma girdiği, 12 yaşına da gelince de sürekli evden kaçmaya başlayınca da yurda verildiği ortaya çıktı.

        Dün saat 21.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'ndeki atıl bir inşaatın asansör boşluğunda, bir kadının hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD, itfaiye ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BUSKİ ekibi sevk edildi. Asansör boşluğundaki su vidanjör ile boşaltılırken, cesedin 24 Ağustos günü, kaldığı Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı yurttan kaçan Yasemin Cemre İçlikan'a ait olduğu tespit edildi. Yasemin Cemre İçlikan´ın cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        3 KİŞİ GÖZALTINDA

        Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyip görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Polis ekipleri, aralarında genç kızın erkek arkadaşının da olduğu öne sürülen 3 kişiyi gözaltına aldı.

        UYUŞTURUCU VE İSTİSMAR İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR

        Uyuşturucu kullanıp kullanmadığı ve cinsel istismara uğrayıp uğramadığı araştırılan İçlikan´ın kesin ölüm nedeninin otopsisinin ardından belli olacağı ifade edildi.

        2 YAŞINDA EVLAT EDİNİLMİŞ

        Bu arada Yasemin Cemre İçlikan´ın henüz 2 yaşındayken evlat edinildiği ortaya çıktı. Eskişehir´de yaşayan R.B.- M.N.İ. çifti, çocukları olmayınca, 2008 yılında Yasemin Cemre İçlikan´ı evlatlık edindi. Eşiyle boşanan M.N.İ, kızı Yasemin ile Bursa'ya yerleşti.

        8 yaşındayken evlatlık olduğunu öğrenince bunalıma giren Yasemin, 12 yaşına geldiğinde evden kaçmaya başlayınca, babası M.N.İ. tarafından Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı yurda yerleştirildi. Yurttan da kaçmaya başlayan Yasemin´in, uyuşturucu kullandığı iddiasıyla yüksek güvenlikli yurda yerleştirildiği ifade edildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, Yasemin Cemre İçlikan'ın Bursa Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemlerinin ardından bugün Bursa'da toprağa verileceği öğrenildi.

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        #son dakika
        #Bursa
        #Yasemin Cemre İçlikan
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